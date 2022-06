A reunião serviu para alinhavar alguns pontos para a realização de campanhas de hanseníase - Divulgação

A reunião serviu para alinhavar alguns pontos para a realização de campanhas de hanseníaseDivulgação

Publicado 13/06/2022 19:02 | Atualizado 13/06/2022 19:08

Belford Roxo - Belford Roxo realizou na última sexta-feira (10/06) uma reunião na sede da Superintendência de Vigilância Epidemiológica com o superintendente da pasta, Rafael Felisberto, a médica Marinea de Souza Moreira, responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Hanseníase e a também médica Rosilene Semedo, técnica da Atenção Básica com a professora Maria Leide da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, Ivone Costa, Laura Torres Calheiros e Brenda Menezes e Suerli Costa do Morhan (Movimento de Reintegração de Pessoas Afligidas pela Hanseníase).

Na ocasião foram articuladas várias ações para realizar a campanha de hanseníase no município em função do baixo número de casos novos durantes a pandemia. Essas ações serão realizadas no mês de julho e agosto.