Belford Roxo

SE Belford Roxo segue avassalador na Série C do Carioca com mais uma vitória

Belforroxenses derrotaram o Bréscia por 2 a 1, neste domingo (12), e segue invicto e líder da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj)

Publicado 13/06/2022 10:24 | Atualizado há 1 dia