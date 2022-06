Equipe de futsal semifinalista com o assessor técnico de eventos de esportes de Belford Roxo, Edinaldo Campos Marques - Divulgação

Belford Roxo - Os alunos de Belford Roxo estão tendo uma participação honrosa no 23º Jogos da Baixada 2022 , na Vila Olímpica de Duque de Caxias. A competição é uma realização do Jornal O DIA , patrocínio do SESC-RJ e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.Após uma seletiva realizada na Vila Olímpica de Belford Roxo, os alunos que mais se destacaram foram escolhidos para representar o município nos Jogos, que teve a abertura no último sábado (11/06), em Caxias , com as competições acontecendo sempre aos finais de semana, até o dia 2 de julho.A delegação de Belford Roxo é composta por 300 atletas entre 14 e 17 anos, oriundos de escolas públicas e particulares, e estão competindo contra outras 14 prefeituras da Baixada Fluminense, nas seguintes modalidades: no atletismo, voleibol, handebol, futsal, basquetebol e natação.“Parabenizo a todos envolvidos na organização deste grandioso evento, mesmo passando por dificuldades para realizá-lo, não permitiram que ficássemos mais um ano carente dos Jogos da Baixada. É muito importante ver os alunos de nossa cidade participando deste que é o maior projeto socioesportivo da nossa região. E que tem revelado grandes atletas para o Brasil em várias modalidades. Vale destacar a união entre as escolas particulares, municipais e estaduais com um só objetivo promover o esporte e representar Belford Roxo com dignidade. Foi emocionante assistir a nossa delegação participando do desfile de abertura levando a bandeira da cidade. Eu, o prefeito Waguinho (União Brasil), o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e toda população do nosso município. Somos gratos a vocês, nossos pequenos e valiosos heróis. Nunca se esqueçam que o importante é competir”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.Os atletas de belforroxenses nos dois primeiros dias da competição se destacaram no atletismo, participaram das partidas de voleibol e foram para semifinal no futsal 14 masculino.“Como é bom estar mais uma vez nos Jogos da Baixada, depois de passarmos pela pandemia do covid, isto significa que estamos vivos e o esporte venceu. Agradeço a prefeitura de Belford Roxo pelo apoio, através da Secretaria de Esporte e Lazer, sob a gestão do secretário Rodrigo Gomes e aos professores Claudio Chagas (Claudão), Wanderson Saraiva; as diretoras do Centro Educacional Monteiro Lobato / Paraíso da Emília Francisca Costa e Patrícia Costa, as diretoras do CIEP Claudio Coutinho, Marioneide de Oliveira Santos e Ana Lucia de Souza Gomes e a todos os atletas que representam Belford Roxo”, finalizou o assessor técnico de eventos de esportes de Belford Roxo, Edinaldo Campos Marques.