Denis Venâncio (MDB) teve 1.931 votos nas eleições municipais de 2020 - Divulgação / CMBR

Denis Venâncio (MDB) teve 1.931 votos nas eleições municipais de 2020Divulgação / CMBR

Publicado 15/06/2022 11:04 | Atualizado 15/06/2022 11:21

Belford Roxo - A Câmara de Vereadores de Belford Roxo, empossou na última semana, o vereador Denis de Oliveira Venâncio, suplente do MDB, que assumiu o mandato no lugar de Elvis da Internet, também no MDB, que assumiu a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

Denis Venâncio no juramento de posse na Câmara de Vereadores Divulgação / CMBR



Denis de Oliveira Venâncio, é advogado, e fez o ato de juramento solene, se emocionando no seu discurso de posse, agradecendo a todos que fizeram parte de sua trajetória e que de alguma forma contribuíram para que seu sonho se tornasse realidade. Denis de Oliveira Venâncio, é advogado, e fez o ato de juramento solene, se emocionando no seu discurso de posse, agradecendo a todos que fizeram parte de sua trajetória e que de alguma forma contribuíram para que seu sonho se tornasse realidade.

Denis Venâncio obteve 1.931 votos nas eleições municipais de 2020.

Denis Venâncio assina o livro de posse na Câmara de Vereadores Divulgação / CMBR