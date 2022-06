A chefe de Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa, supervisionou a confecção dos trabalhos - Divulgação

Publicado 15/06/2022 12:35 | Atualizado 15/06/2022 12:54

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo (SEMED) realizou, na última semana, a segunda edição das Oficinas de Orientação Vocacional EJA, que é uma ação voltada para as turmas de 9º ano, com o objetivo de motivar os estudantes nessa fase final do Ensino Fundamental e possibilitar que os alunos externem suas perspectivas futuras em relação a sua vida profissional. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) conta com cerca de três mil alunos em Belford Roxo.

Os alunos se dedicaram na confecção dos trabalhos e mostraram suas perspectivas futuras em relação à vida profissional Divulgação As atividades foram realizadas com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das 21 escolas municipais que oferecem essa modalidade de ensino. A Secretaria disponibilizou transporte para os estudantes. As oficinas foram realizadas por subprefeituras nas escolas municipais Nossa Senhora de Fátima, Professor Paris e Heliópolis. Esta ação, desenvolvida pelos psicólogos educacionais do Núcleo de Apoio Psicológico na Educação (NAPE), integrou em 2021 o projeto Sementes do Amanhã - Arvore dos Sonhos EJA. Em um segundo momento, os estudantes participaram de uma atividade prática em grupo e selecionaram imagens representativas das profissões que querem seguir.

Alunos da Escola Municipal Martinho Lutero na confecção de trabalhos na oficina de Orientação Vocacional da EJA Divulgação Na avaliação do secretário municipal de Educação, Denis Macedo, a EJA é uma boa oportunidade para quem parou de estudar e quer recuperar o tempo. “Percebemos a dedicação dos profissionais e dos alunos. Juntos eles conseguem notar que há um mundo lá fora com muitas chances se abrindo e o estudo é fundamental”, frisou.

Alunos da Escola Municipal Martinho Lutero, do bairro Andrade Araújo, fazem apresentação na oficina de Orientação Vocacional Divulgação Devido ao grande sucesso, a Divisão de Educação de Jovens e Adultos ampliou a ação, realizando duas edições em 2022, a fim de alcançar as turmas de 9º ano do 1º e 2º semestres. “E é maravilhoso saber que a EJA ainda sonha! Eles querem ir além...engana-se quem pensa que eles só querem o certificado...Professora, professor, seus alunos da EJA ainda sonham? Você é um regador de sonhos dos seus estudantes?”, destacou a chefe de Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa, ao lado da secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia.