Publicado 15/06/2022 17:43 | Atualizado 15/06/2022 17:55

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abre, nesta terça-feira (21/06), as inscrições para os cursos de papelaria personalizada, decoração com balões e maquiagem artística infantil. Os links serão disponibilizados, a partir das 9h, no Instagram e Facebook da Funbel: @funbeloficial. O objetivo é capacitar profissionais para este tipo de mercado que está em expansão e não requer investimento alto. Haverá turmas nos turnos manhã e tarde durante a semana e as aulas estão prevista a partir do dia 27 de junho.

Os cursos são indicados para quem deseja iniciar no mercado atendendo o público de festas, comemorações, eventos, brindes e ornamentações em geral. Na Funbel, esses cursos serão ministrados de forma muito didática, com teoria e prática de todo o passo a passo para quem não tem experiência alguma na área. Eles foram preparados para quem "não sabe nada" e para quem “não tem equipamentos” (máquinas de corte, impressoras, etc). Todos os cursos serão ministrados de forma manual exatamente para atender o público geral.

Todos os cursos irão começar na modalidade indicada para iniciante, ou seja, básico. Posteriormente, conforme forem concluindo as etapas e havendo interesse por parte do aluno, automaticamente serão matriculados para as fases posteriores.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, está confiante de que os cursos novos vão trazer muitos benefícios para a população. “A intenção é dar oportunidade para aqueles que almejam uma renda extra ou até mesmo a sua principal fonte de renda e não tem capital para investir em máquinas, equipamentos ou matéria prima de alto custo. Apenas com seu aprendizado, dedicação e criatividade poderá obter lucros de forma imediata”, destacou.