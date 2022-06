Os policiais militares do 39º BPM recuperaram o veículo roubado e apreenderam ainda o revólver usado pelo criminoso - Twitter / Pmerj

Publicado 19/06/2022 10:36 | Atualizado 19/06/2022 10:40

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam no início da noite, deste sábado (18/06), um criminoso que participou de um roubo de automóvel, em Belford Roxo. O homem foi preso e ferido, após atirar contra os agentes, e na sequência ter sido socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo.

Na ação, os policiais militares recuperaram o veículo roubado e apreenderam ainda o revólver usado pelo criminoso.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)