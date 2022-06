Os estudantes belforroxenses fizeram uma exposição com uma viagem através de peças pelas maravilhas da Antiguidade - Divulgação

Os estudantes belforroxenses fizeram uma exposição com uma viagem através de peças pelas maravilhas da AntiguidadeDivulgação

Publicado 16/06/2022 20:22 | Atualizado 16/06/2022 20:43

Um ambiente do Egito Antigo esteve na exposição Divulgação

Belford Roxo – Estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, realizaram na segunda-feira (13/06), uma exposição de trabalhos com o tema:Os estudantes belforroxenses fizeram uma exposição com uma viagem através de peças pelas maravilhas da Antiguidade, tendo além do talento dos alunos a coordenação da professora Andréa Paula Vianna.