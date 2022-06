Belford Roxo

Alunos da Escola Amélia Ricci Baroni, em Belford Roxo, apresentam exposição sobre o Egito Antigo

Estudantes do 6º ano da unidade municipal, no bairro Andrade Araújo, fizeram a exposição no pátio da escola

Publicado 16/06/2022 20:22 | Atualizado há 22 horas