Equipe do SE Belford Roxo reunida após vitória na última rodada - Divulgação

Equipe do SE Belford Roxo reunida após vitória na última rodadaDivulgação

Publicado 17/06/2022 10:34 | Atualizado 17/06/2022 10:40

Belford Roxo – Domingo (19/06), às 15h, é dia da galera invadir novamente o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, para mais uma partida do Sociedade Esportiva Belford Roxo, líder, invicto e favorito ao título do Campeonato Carioca da Série C. A equipe belforroxense acumula 18 pontos, com seis vitórias, em seis jogos, na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O adversário será o CAAC Brasil.



“Sabemos que não será um jogo fácil, pois vamos enfrentar um dos times que está entre os quatro primeiros colocado, mas estamos nos preparando para fazer o nosso melhor e lutar com garra para alcançar o nosso sonho. Na verdade, até agora não tivemos nenhuma batalha fácil, todos os times na hora de jogar contra o SE Belford Roxo vem com vontade de nos quebrar, e isso é bom para termos sempre na mente que temos que respeitar os adversários estando ele em qualquer posição na tabela. O que eles querem nós também, queremos, mas quando o jogo termina nos abraçamos, pois somos amigos", disse o capitão da equipe, o lateral-direito Moysés Araújo.

O lateral-direito e capitão Moysés acredita que o jogo será complicado contra o CAAC Divulgação O jogo contra o CAAC Brasil, não deverá ser fácil, já que o adversário é o terceiro colocado na tabela. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Belford Roxo TV e Rádio Gama Esportiva.

"O jogo é para ser jogado em campo e ganha quem usa os aprendizados dos treinos e aplica com consciência e perspicácia. Quando o juiz apita o início do jogo todos estão em pé de igualdade. Mas estamos confiantes, pois somos uma família unida, e contamos com toda cidade jogando e vibrando com a gente em cada partida", finaliza Moysés Araújo.