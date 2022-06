Águas do Rio realiza recadastramento de clientes em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 20/06/2022 13:55 | Atualizado 20/06/2022 13:55

Belford Roxo - A Águas do Rio está fazendo o recadastramento de todos os seus clientes com o objetivo de atualizar os dados que facilitarão a interlocução com a concessionária. Nesta semana, em Belford Roxo, a ação da concessionária estará nos bairros: Parque dos Ferreiras; Parque Amorim; Parque Suécia e Bairro dos Ferreiras.

Os agentes da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizarão o recadastro no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por whatsapp e ligação.