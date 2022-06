O encontro contou com orientações de cuidados e prevenção, além de abordar as operações de monitoramento e segurança do Centro de Operações Integradas (COI) - Divulgação

Publicado 20/06/2022 10:06 | Atualizado 20/06/2022 10:09

Belford Roxo - Na última semana, a Águas do Rio reuniu colaboradores com atuação em Belford Roxo e outros três municípios (São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé), para participarem de uma palestra sobre Segurança Pública. O encontro contou com orientações de cuidados e prevenção, além de abordar as operações de monitoramento e segurança do Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária.

Eduardo Duarte, supervisor de segurança patrimonial da Águas do Rio, ministrou a palestra e avaliou que o momento serviu para despertar o sentimento de segurança nos profissionais, mantendo as operações sempre seguras e dentro das normas da empresa. “Hoje discutimos sobre comportamentos que os nossos funcionários devem adotar nas rotinas de trabalho, tanto preservando a integridade das operações e as normas da empresa, quanto integridade física dos colaboradores e dos nossos equipamentos, preservando sempre a vida”, pontuou.

Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da concessionária com atuação na Baixada Fluminense, colocar esse tema em debate só acrescenta conhecimento para o dia a dia dos trabalhadores. “Saber como agir em certas situações de risco preserva a vida dos nossos colaboradores. Então promover um encontro como esse mostra o cuidado da companhia com a vida do profissional, que é muito importante e que vale muito para a gente”, destacou.

“A palestra foi muito interessante para gente que trabalha na rua e atua nas comunidades. Debater o assunto é importante para a gente saber como lidar em certas situações de perigo, como se expressar da forma correta para não haver nenhuma divergência. Foi muito produtivo, vou até passar as informações e dicas para a frente, para que outras pessoas da nossa equipe que não puderam assistir a palestra tenham conhecimento das dicas e orientações em como agir nas situações de risco”, acrescentou o colaborador Anderson de Freitas, técnico eletroeletrônico da Águas do Rio.