Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio Canella no lançamento de obras do Barro Vermelho - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio Canella no lançamento de obras do Barro VermelhoRafael Barreto / PMBR

Publicado 21/06/2022 17:46 | Atualizado 21/06/2022 17:48

Belford Roxo - Mais um bairro está sendo beneficiado em Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), acompanhado do vice Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), secretários e vereadores, lançou nesta terça-feira (21/06), obras de drenagem, saneamento básico e pavimentação em mais de 38 ruas no Barro Vermelho. A área total é de 49 mil metros quadrados, beneficiando 6.400 pessoas. Só de drenagem, são 8 mil metros e durante a obra vão ser utilizados 5.300 toneladas de asfalto.

Deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, deputado estadual Marcio Canella e vice-prefeito Marcelo Canella no anúncio das obras Rafael Barreto / PMBR Entre as ruas beneficiadas estão: Agaí, Monte, Córdova, Guassupi, Guatapará, Itororó, Rigoleto, Tuiuti e Estrada do Barro Vermelho e Avenida Belford Roxo, entre outros logradouros. O prefeito Waguinho frisou novamente a quantidade de ruas que já estão sendo beneficiadas na região. “As obras vão pegar também o Vilarinho e Hinterlândia, e elas já iniciaram e grande parte do saneamento já foi feito. Sou um prefeito realizado e fortalecido por ter os deputados Daniela do Waguinho e Marcio Canella atuantes e mandando recurso. Hoje são pelo menos 50 obras em toda a cidade já prontas para inaugurar e nosso objetivo é levar dignidade para que as pessoas sintam prazer em morar nos bairros com as famílias”, explicou Waguinho ao lado do vereador Furlani, de Barra Mansa.

A deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, deputado estadual Marcio Canella e vice-prefeito Marcelo Canella ouve as explicações sobre o projeto de obraa Rafael Barreto / PMBR A deputada federal Daniela do Waguinho se sentiu honrada em participar de cada benefício na cidade desde 2017. “Waguinho pensa no povo e executa bem as verbas que recebe. Vamos sempre fortalecer essa união para continuar beneficiando o povo e que aconteçam mais vezes lançamento de obras como esse”, resumiu Daniela. “Nossa cidade se tornou muito forte comigo e com a deputada federal Daniela do Waguinho mandando recursos. Além do prefeito ser uma máquina de trabalho, a cidade recebe muito investimento que é fruto do nosso comprometimento”, complementou o deputado estadual Márcio Canella.