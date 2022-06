A oficina é coordenada por mestre Juninho, atual comandante da bateria da Inocentes de Belford Roxo e que estreou na Sapucaí no último carnaval - Divulgação

A oficina é coordenada por mestre Juninho, atual comandante da bateria da Inocentes de Belford Roxo e que estreou na Sapucaí no último carnavalDivulgação

Publicado 21/06/2022 11:01 | Atualizado 21/06/2022 11:02

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (22/06), às 19h, terá início a 13ª edição da Oficina de Percussão “A procura da cadência perfeita” da Inocentes de Belford Roxo. Que tem como objetivo formar ritmistas da comunidade e tirar da ociosidade crianças através da música. Logo que aprendem a tocar um instrumento, passam a gerar seu sustento com shows, fazendo parte de bandas, grupos musicais ou escolas de samba.

A oficina é coordenada por Mestre Juninho, atual comandante da bateria da Caçulinha da Baixada e que estreou na Sapucaí no Carnaval 2022.

“Quero convidar a todos que tem o sonho de aprender a tocar um instrumento de percussão para participar das nossas aulas gratuitamente. É gratificante passar para outras pessoas o que aprendemos e sabemos. Hoje sou quem eu sou, graças a alguém que um dia se colocou à disposição para me ensinar. E graças a Deus, com a estrutura que o presidente Reginaldo Gomes me proporciona, multiplico meus ensinamentos. Para mim é uma missão divina preparar percussionistas para divulgar nossa cultura para o mundo”, disse mestre Juninho.

Os alunos aprendem a teoria musical e a tocar diversos instrumentos, tais como: tantã, tamborim, chocalho, surdo de marcação, agogô, reco-reco, caixa de guerra, cuíca, repique e pratos. Com atenção especial de professores especializados. Os melhores alunos da oficina serão aproveitados como ritmistas da agremiação e participarão de eventos.

As inscrições para o curso são gratuitas e realizadas, às quartas-feiras, das 19h às 22h, na quadra da agremiação, na Avenida Boulevard, 1741, São Vicente, Belford Roxo.

Podem se inscrever jovens e adultos de ambos os sexos e de todas as idades. É só levar xerox da identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4. Podem participar das aulas iniciantes que nunca tiveram contato com os instrumentos e alunos que já tenham algum domínio para aprimoramento. Não é preciso ter instrumento para participar do curso.

Logo após, as aulas terão início os ensaios da bateria, visando o próximo desfile da Inocentes de Belford Roxo, na Avenida Marquês de Sapucaí, cujo enredo tem como título "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato.