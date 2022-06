Pessoas acima de 12 anos de idade puderam se vacinar contra a gripe e tomar a terceira dose da Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 22/06/2022 18:35 | Atualizado 22/06/2022 18:40

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou nesta quarta-feira (22/06), em Areia Branca, mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a gripe. Na próxima quarta-feira (29/06), o mutirão estará na Assembleia de Deus Ministério Alfa e Ômega, no bairro Xavantes. A vacina da gripe está liberada para todas as idades. Já da Covid segue o seguinte esquema: primeira e segunda dose para todas as idades, terceira para pessoas acima de 12 anos e quarta acima de 50 anos e profissionais da saúde.

O superintendente da Secretaria Executiva de Epidemiologia, Rafael Felisberto, esteve presente na ação e explicou que devido à baixa procura pela imunização, os mutirões estão sendo realizados. “Nós também estamos vacinando em todos os postos de saúde e em uma tenda no Shopping Nova Belford”, acrescentou Rafael.

Léia de Oliveira aproveitou o mutirão e tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 Rafael Barreto / PMBR

A aposentada Léia de Oliveira Ferreira, 73, mora no bairro e tomou as primeiras doses no mesmo local do mutirão. “Hoje tomei a quarta dose e a da gripe. Minha filha frequenta a igreja e me avisou. É necessário se prevenir, pois vou me proteger e proteger outras pessoas também. A ideia do mutirão é muito boa, pois em um único local dá para tomar as duas vacinas e facilitar a vida de quem quer se imunizar”, disse Léia.