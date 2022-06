Os alvos da operação eram vinculados a uma distribuidora que comercializava detergente falsificado. Uma fábrica clandestina de produtos químicos foi localizada e interditada - Divulgação / PCERJ

Publicado 22/06/2022 19:06 | Atualizado 22/06/2022 23:35

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nesta quarta-feira (22/06), uma operação contra a fabricação e distribuição de produtos químicos falsificados. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais nas cidades de Belford Roxo e Nova Iguaçu.Os alvos da operação eram vinculados a uma distribuidora que comercializava detergente falsificado. Uma fábrica clandestina de produtos químicos foi localizada e interditada. O responsável pelo local foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele responderá pelos crimes contra a propriedade industrial, crimes contra ordem tributária, econômica, e relações de consumo, e demais crimes que, porventura, vierem a ser apurados no transcorrer das investigações.Durante a ação, houve apreensão de farto material. Também foram arrecadados diversos produtos químicos fabricados irregularmente pela empresa, que não possui autorização de funcionamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de fabricar mercadorias em desacordo com as normas vigentes.Em alguns produtos apreendidos havia a inserção de informações falsas nos rótulos, como nome de responsável técnico do Conselho Regional de Química e número de autorização de funcionamento junto à Anvisa, porém ambos inexistentes.