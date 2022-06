De acordo com os agentes da DRE, o material com origem de São Paulo, seria para abastecer a Comunidade do Guandu, em Japeri - Reprodução

Publicado 22/06/2022 19:39 | Atualizado 22/06/2022 19:43

Belford Roxo – Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22/06), dois homens que transportavam 3kg de pasta base de cocaína e 8 caixas com 50 munições de calibre 9mm cada uma, em Belford Roxo. Foram presos: Emanuel Florêncio da Silva, de 33 anos, e Roan Cardoso Ramos Santana de Oliveira, 31, em um automóvel Ecosport.

De acordo com os agentes da DRE, o material com origem de São Paulo, seria para abastecer a Comunidade do Guandu, em Japeri, também na Baixada Fluminense, onde atua a maior facção de narcotráfico do Estado do Rio de Janeiro.



Os homens foram levados para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido. Eles foram encaminhados para o sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para que sejam identificados outros integrantes do grupo.