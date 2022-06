Deputada Daniela do Waguinho luta pela melhoria do ensino público e em defesa dos direitos de mulheres vítimas de violência - Divulgação/Câmara dos Deputados

Deputada Daniela do Waguinho luta pela melhoria do ensino público e em defesa dos direitos de mulheres vítimas de violência Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 23/06/2022 10:15 | Atualizado 23/06/2022 10:55

Fortalecimento do ensino profissionalizante e melhor infraestrutura para as redes de apoio às mulheres vítimas de violência foram propostas apresentadas pela deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) aprovadas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO de 2023). O objetivo é direcionar mais recursos do governo federal para essas áreas no próximo ano.

Na Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), a deputada sugeriu priorizar o apoio à extensão, reestruturação e modernização das instituições da rede federal de educação profissional e tecnológica. Já na Comissão da Mulher, Daniela do Waguinho recomendou o apoio à implementação da infraestrutura da Casa da Mulher Brasileira e do centro de atendimento às mulheres.

O objetivo é que, quando houver o orçamento do ano que vem, essas prioridades sugeridas e acatadas nas comissões sejam incluídas pelo relator da LDO, de modo que oriente a destinação de recursos do governo federal em 2023.

“A defesa e a luta pela educação pública brasileira e as nossas mulheres, vítimas de violência doméstica, sempre serão prioridade em meu mandato”, afirma a deputada federal Daniela do Waguinho.