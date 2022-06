A adolescente foi conduzida à DPCA para formalização do cumprimento do mandado, ficando à disposição da Justiça - Divulgação / PCERJ

Publicado 23/06/2022 18:27 | Atualizado 23/06/2022 18:39

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) apreenderam em Belford Roxo, nesta quarta-feira (22/06), uma adolescente pela prática de fato análogo ao crime de roubo majorado. Contra ela, havia um mandado de busca e apreensão.

Ela foi localizada, após investigação do Setor de Inteligência da delegacia. A adolescente foi conduzida à especializada para formalização do cumprimento do mandado, ficando à disposição da Justiça.