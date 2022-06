O organizador do torneio, Maicon Lima, destacou que o torneio é mais uma forma de trazer diversão para as pessoas da localidade - Divulgação

O organizador do torneio, Maicon Lima, destacou que o torneio é mais uma forma de trazer diversão para as pessoas da localidadeDivulgação

Publicado 24/06/2022 10:57 | Atualizado 24/06/2022 11:04

Belford Roxo - Com o apoio da Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, será realizado neste sábado (25/06), a partir das 8h, na Arena Santa Marta, o “1º Torneio On Line Net Escolinha Meninos da Vila”. O objetivo é uma maior integração entre as equipes de futebol society do município proporcionando um dia de lazer para os jovens de 13 a 15 anos e seus responsáveis.

Participarão da competição os seguintes times: AD Vida II, Cantão, R.F.C., Projeto Almeida, AD Vida I, Bom de Bola, Esperança, Meninos de Ouro, Caixa D'Água e Meninos do Sem Terra.

“Estamos na administração do “Projeto Juntos somos mais fortes”, em Vila Pauline, a mais de quatro anos e atendemos nesse período centenas de pessoas prestando serviços de agendamento de documentos, tais como: identidade civil, carteira profissional digital e comprovante de residência. Através do Núcleo de Futebol Meninos da Vila, tiramos a criançada, na faixa etária de 13 a 15 anos, da ociosidade, formamos cidadãos e craques do futebol. Nossa entidade é sem fins lucrativos e faz um trabalho sócio esportivo e sócio educacional gratuito para toda comunidade. Este torneio é mais uma forma de trazer diversão para as pessoas da localidade”, disse o coordenador do torneio, Maicon de Lima .

Durante o evento terão várias brincadeiras e lanches para as crianças e os times campeão e vice-campeão receberão troféus.

O torneio acontece neste sábado às 8h Divulgação Contamos com a ajuda de vários empresários, amigos, colaboradores e apoio do prefeito Waguinho (União Brasil), do deputado Márcio Canella (União Brasil), da deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), do secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, e do secretário municipal de Especial de Esporte Lazer, Jeferson Alencar. Esperamos a presença de toda comunidade para passar um dia de alegria conosco”, finalizou Maicon de Lima.