Belford Roxo - Equipes da Águas do Rio darão início ao recadastramento de clientes aos sábados, em Belford Roxo. A iniciativa de ampliar o serviço para o final de semana tem o intuito de oferecer mais comodidade no atendimento aos clientes, que não estão em suas residências em dias úteis. A ação já começa no próximo sábado (25/06).

É importante reforçar que os profissionais da concessionária estão batendo de porta em porta uniformizados e com o crachá de identificação, coletando informações necessárias para atualizar o cadastro. Vale frisar também que o objetivo do serviço de recadastramento é ter uma base de dados confiáveis para que a empresa possa se comunicar de forma mais rápida e eficiente com a população.

De acordo com Leonardo Dias, supervisor comercial da Águas do Rio, as equipes devem visitar 105 mil imóveis. “O recadastramento já vem sendo feito há pouco mais de um mês nas cidades da Baixada Fluminense. Identificamos que alguns clientes só conseguiriam nos atender aos sábados, por isso, ampliamos o serviço, sempre pensando no conforto, comodidade e bem-estar dos moradores”, acrescenta.

As visitas acontecerão pelos próximos oito meses e serão realizadas das 8 às 18h, de segunda a sexta-feira; e das 8 às 17h, aos sábados.