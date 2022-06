Os secretários de Trabalho da Baixada Fluminense se reuniram em Belford Roxo - Divulgação

Os secretários de Trabalho da Baixada Fluminense se reuniram em Belford RoxoDivulgação

Publicado 24/06/2022 11:16 | Atualizado 24/06/2022 11:16

Belford Roxo - Belford Roxo foi sede do "11º Fórum de Secretários de Trabalho da Baixada Fluminense", que aconteceu, nesta quinta-feira (23/06), no Clube do Heliópolis, com a presença dos secretários e representantes de 13 municípios. O encontro teve como meta gerar mais oportunidades de empregos para todos os cidadãos da região, lutando por políticas públicas de empregabilidade reais.

“É de grande importância a união de todos nós secretários para que consigamos resultados reais que venham trazer benefícios para a população com a geração de mais empregos. Quero agradecer aos secretários que vieram das suas cidades para discutir soluções relacionadas às suas secretarias e compartilhar suas vivências. Estou muito feliz e ainda colhendo frutos do evento que realizamos no mês passado a “1ª Expo Trabalho Baixada”, aqui em Belford Roxo, pois alcançamos todas as metas", concluiu o secretário de Trabalho de Belford Roxo, Sérgio Lins, destacando o apoio recebido do prefeito Waguinho (União Brasil), da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil).

A "1ª Expo Trabalho Baixada" realizada em Belford Roxo contou com a participação de vários municípios que ofereceram diversos serviços como: balcão de empregos, serviços digitais, exposições artísticas, shows musicais, dia da beleza, verificação de pressão arterial, medição da glicose e auriculoterapia, entre outros.

Presidente do Fórum e secretário de Trabalho de Nilópolis, Eduardo Amorim, frisou que a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda deveria dar mais atenção ao Fórum de Secretários de Trabalho da Baixada Fluminense.