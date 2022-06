O prefeito Waguinho discursou e lembrou que o Parque São José ganhou uma escola de grande porte, além de outras melhorias - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/06/2022 17:42 | Atualizado 24/06/2022 17:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou nesta sexta-feira a Escola Municipal Malvino José de Miranda, no bairro Parque São José. A unidade tem capacidade para atender para atender a mil alunos em três turnos, sendo 937 já matriculados. A unidade é formada por 18 salas de aula, uma sala de informática, uma sala dos professores, uma coordenação pedagógica, uma secretaria, uma sala da direção, um arquivo, uma cozinha, quadra poliesportiva, refeitório e oito banheiros.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que a inauguração da escola marca uma nova época no Parque São José. “Estamos ampliando a nossa rede de ensino e essa escola estava em precário estado, sem condições de funcionar com conforto para alunos, professores e funcionários em geral. Estamos revolucionando a Educação no município”, comentou o prefeito.

O prefeito Waguinho homenageou familiares de Malvino José de Miranda Rafael Barreto / PMBR O secretário de Educação, Denis Macedo, lembrou que a escola não oferecia boas condições para alunos, professores e funcionários em geral. “É uma nova escola, com mais conforto. Este ano ampliamos em mais de 40% o número de vagas no município”, enfatizou Denis Macedo.

Valorização da região

Moradora do bairro Parque São José, Fábia Regina, 40 anos, tirou seu filho Kallebe dos Santos, 5, da escola particular e o matriculou na nova unidade. “Meu filho é autista e trouxe ele pra cá porque achei o acolhimento muito melhor e os professores muito atenciosos. Gostei muito daqui. Coloquei ele e meu outro filho de 12 anos na escola. E só vou renovar sempre e sempre a matrícula deles. Além disso, vamos ter mais conquistas para o bairro. Praças para ele brincar que vão valorizar a região. E a saúde onde vou fazer todo o tratamento dele”, disse Fábia.

Fábia Regina já fez a matrícula do filho Kallebe Santos na Escola Municipal Malvino José de Miranda Rafael Barreto / PMBR Destacando sua atuação em busca de recursos em Brasília para o município, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) salientou que a Educação e a Saúde se destacam em Belford Roxo. “Essas duas áreas estavam praticamente abandonadas quando o prefeito Waguinho assumiu para o primeiro mandato, em 2013. A mudança foi radical e tudo funciona perfeitamente. A inauguração da Escola Malvino José de Miranda é uma prova de que o dinheiro público está sendo bem investido, pois a educação do município deu um salto de qualidade”, finalizou Daniela do Waguinho.

Lembrando do seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e de sua atuação em busca de recursos para o município no Governo do Estado, o deputado Marcio Canella (União Brasil) teceu elogios ao trabalho feito pela Prefeitura em diversos bairros. “Comecei minha vida pública como vereador, em 2012. Hoje é um dia histórico na minha vida. Sinto-me muito feliz em estar aqui participando da entrega de mais uma escola. Isso mostra a seriedade do prefeito na administração dos recursos públicos”, argumentou Marcio Canella, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella .