Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições intactas, caderno de anotações de cobranças da milícia e R$ 459 reais - Divulgação / 39º BPM

Publicado 26/06/2022 15:41 | Atualizado 26/06/2022 15:52

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na tarde deste sábado (25/06), dois milicianos identificados com os apelidos de “Sorriso” e “Novinho”, na Comunidade da Igrejinha, em Belford Roxo. Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições intactas, caderno de anotações de cobranças da milícia e R$ 459 reais em dinheiro.



Na ação dos agentes antes de efetuarem as prisões, os criminosos estavam cobrando taxas e ameaçando os moradores locais.





A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).