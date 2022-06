Prefeito Waguinho inaugura a Praça Neusa Maria Garcia Alves, no Parque São José - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/06/2022 10:04 | Atualizado 25/06/2022 10:09

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou nesta sexta-feira (24/06) quatro praças no bairro Parque São José. Os novos locais de lazer atenderão também moradores do Parque Suécia e outras localidades próximas. Era uma reivindicação antiga dos moradores a construção das praças Benedito Natálio Miranda, Neusa Maria Garcia Alves, Bela Vista e Otaviano Ferreira de Moura.

A praça Benedito Natálio Miranda (Praça do Bené) tem mais de mil metros quadrados e está equipada com cinco bancos de madeira, iluminação de led, parque infantil e academia para a terceira idade. Além disso, os moradores desfrutarão de um campo de grama sintética e um quiosque.

Com 471 metros quadrados, a Praça Neusa Maria Garcia Alves (Praça do Campo) tem como principal atrativo uma quadra de areia, possibilitando aos moradores a prática de esportes como frescobol, futebol de areia e vôlei de praia. Já a Praça Bela Vista tem 1.110 metros quadrados e ganhou oito bancos de madeira, iluminação de led, quadra de grama sintética, parque infantil e academia ao ar livre. A Praça Otaviano Ferreira de Moura completa o “quarteto” da nova área de lazer do bairro.

O prefeito Waguinho entregou ainda, no Parque São José, a Praça Bela Vista Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), enfatizou que as áreas contempladas estavam abandonadas e deixavam o bairro sem opção de lazer. “É na praça que os moradores se reúnem, bate-papo e falam sobre o cotidiano. As crianças também se divertem. Fico feliz em inaugurar quatro praças no Parque São José, pois a localidade estava precisando de uma boa área de lazer”, comentou Waguinho, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL).