Jogadores do SE Belford Roxo comemoram mais uma vitória da equipe em Angra dos ReisDivulgação

Publicado 26/06/2022 21:50 | Atualizado 26/06/2022 22:04

Belford Roxo – No dia do seu aniversário, o Sociedade Esportiva Belford Roxo celebrou mais um ano de fundação com a vitória de 1 a 0 sobre o Paraty, neste domingo (26/06), no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis, pelo Campeonato Carioca da Série C. Os belforroxenses acumulam oito vitórias, em igual número de jogos, na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O lateral-direito João Marcelo marcou o gol da vitória do líder absoluto e invicto do Cariocão.

"O Sociedade Esportiva Belford Roxo é um sonho de milhares de pessoas que se tornou realidade, graças a ajuda do poder público, amigos, apoiadores, amantes do futebol e empresários, que embarcaram comigo nesse projeto de fazer um clube campeão. Nesses dois anos construímos um estádio habilitado que recebe jogos oficiais, montamos times de várias categorias, revelamos talentos, recebemos grandes equipes esportivas, fomos visitados por importantes personalidades e geramos empregos. Estamos elevando a estima do futebol da cidade com uma equipe profissional imbatível no Cariocão. A vitória de hoje foi especial, pois comemoramos o nosso aniversário, e a dedico a todo morador de Belford Roxo e as nossas torcidas. Parabéns atletas, equipe técnica e todos que abraçaram o manto tricolor", disse o presidente Reginaldo Gomes.

O jogo

A partida foi muito disputada em Angra dos Reis. O Paraty chegou a perder um pênalti no jogo Divulgação O técnico Diego Brandão (e), o goleiro Willian que pegou um pênalti no jogo, e o lateral João Marcelo que marcou o gol da vitória Divulgação Os jogadores entraram em campo com a missão de presentear a população de Belford Roxo com mais três pontos. Logo nos primeiros instantes, mantiveram o maior posse de bola e mais finalizações. Aos 32 minutos, o atacante Luquinhas roubou a bola, no último terço do campo, tocou para o João Marcelo que a colocou dentro da rede. E assim, encerrou a primeira fase com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo, os comandados do técnico Diego Brandão voltaram no mesmo ritmo da etapa anterior e aos 42 minutos a equipe fez uma falta que foi convertida em pênalti a favor do Paraty. Magnificamente, o goleiro Willian defendeu a cobrança, levando a torcida ao delírio e mantendo o placar vitorioso.

No final do jogo o time e a torcida cantaram "parabéns pra você...", em homenagem ao clube tricolor.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo confronto do SE Belford Roxo será nesta quinta-feira (30/06), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, contra o FC Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada da competição.