Belford Roxo

SE Belford Roxo celebra aniversário com a 8ª vitória na Série C do Carioca

No dia da fundação do clube, belforroxenses derrotaram o Paraty por 1 a 0, neste domingo (26), em Angra dos Reis

Publicado 26/06/2022 21:50 | Atualizado há 20 horas