Vice-prefeito Marcelo Canella, secretário Christian Vieira, deputado estadual Márcio Canella, deputada federal Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho visitam nas dependências do Complexo Regulador - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/06/2022 17:50 | Atualizado 27/06/2022 17:54

Belford Roxo - Com o objetivo de descentralizar o atendimento na área da Saúde, a Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta segunda-feira (27/06), o Complexo Regulador do bairro Parque São José para que os moradores marquem diversos tipos de procedimentos médicos. No local, em uma clínica anexa conveniada com o SUS, a população da região poderá fazer exames de diversas especialidades como tomografia, raio-x, mamografia, fisioterapia, exames laboratoriais, entre outros. A previsão é que a unidade atenda 350 pessoas por dia. Ao marcar o exame, tendo vaga, pode ser feito no mesmo dia.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que as inaugurações marcam uma nova época no Parque São José. Ele enfatizou que o Complexo regulador evitará que moradores precisem sair do bairro para marcar exames. “Os moradores estavam ansiosos por melhorias, elas chegaram. A Saúde de Belford Roxo deu um salto de qualidade e a descentralização é uma de nossas metas”, frisou Waguinho.

O prefeito Waguinho descerra a placa de inauguração do Complexo Regulador do Parque São José Rafael Barreto / PMBR A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho enfatizou que em 2017, início do primeiro mandato do prefeito Waguinho, a Saúde do município estava em situação precária. “A situação mudou para melhor, pois o prefeito está colocando complexo regulador em diversas regiões, facilitando o acesso da população a um serviço essencial que é a saúde. Em Brasília estou sempre em busca de recursos para que a Prefeitura possa investir mais”, comentou Daniela.

Observado por autoridades, o prefeito Waguinho cortou a fita inaugural do Complexo Regulador do Parque São José Rafael Barreto / PMBR Lembrando do seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e de sua atuação em busca de recursos para o município no Governo do Estado, o deputado Marcio Canella teceu elogios ao trabalho feito pela Prefeitura em diversos bairros. “Comecei minha vida pública como vereador, em 2012. Hoje é um dia histórico na minha vida. Sinto-me muito feliz em estar aqui participando da entrega do complexo regulador, onde as pessoas podem vir aqui pertinho fazer os seus exames. A descentralização da Saúde melhora o atendimento”, ressaltou.