Os 60 computadores irão suprir a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/06/2022 17:51 | Atualizado 28/06/2022 17:57

Daniela do Waguinho, Brenda carneiro e Waguinho na entrega dos computadores Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo recebeu, nesta segunda-feira (27/06), 60 novos computadores que vão atender os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher (Semascm). Os computadores foram destinados através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil que a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) conseguiu por meio do Ministério da Cidadania. Esse valor ainda vai suprir as necessidades de mobiliários e eletrônicos.A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou que o município está passando por uma transformação. “Estamos nas ruas de domingo a domingo buscando sempre trazer melhorias para vocês funcionários e para os usuários. Não vamos parar por aí. E temos grandes coisas por vir”, resumiu Brenda, que lembrou da participação de Belford Roxo no Encontro Estadual dos Municípios que aderiram e executaram o Programa Criança Feliz no Estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, a Semascm recebeu o reconhecimento por Belford Roxo ser o município ouro na execução do Programa Criança Feliz.A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho já esteve à frente da pasta de janeiro de 2017 até os primeiros meses de 2018. De acordo com ela, em um ano e três meses, pôde participar e ver como é importante contribuir com os avanços dentro da assistência para garantir os direitos dos usuários.