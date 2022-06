O prefeito Waguinho lançou obras de drenagem, saneamento básico e pavimentação em Nova Aurora - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/06/2022 18:13 | Atualizado 28/06/2022 18:24

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo está investindo na infraestrutura do município. Nesta segunda-feira (27/06), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), lançou obras de drenagem, saneamento básico e pavimentação em mais de 50 ruas dos bairros Nova Aurora e São Francisco de Assis. Ao todo, são mais de 13 mil toneladas de asfalto e mais de 120 mil metros quadrados de obras beneficiando mais de 16 mil famílias.As ruas beneficiadas são: Doutor Farrula, Dona Ana, Pedro, Tebis, G. D. São Martinho, Doutor José Sabóia, Paratucaba, dos Ventos, Ventus, Lamartine Pires, Ana Neri, Anita Garibaldi, Campos Sales, 15 de janeiro, 15 de novembro, 5 de julho, Eduardo Silva, BQ, C, Evaristo da Veiga, Cafuco, Deodoro, A. dos Anjos, Paquiderme, da Fonseca, Enoque, Enrique Pinheiro, Conde Lage, Marateiro, Getúlio, dos Órgãos, Deodoro da Fonseca, Epitácio Pessoa, Delfo Azevedo, A e da Mina.O prefeito Waguinho lembrou que conhece a região há anos e sabe dos problemas enfrentados pelos moradores. Ele destacou o empenho da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do deputado estadual Marcio Canella (União Brasil) para que muitas obras aconteçam na cidade.

Prefeito Waguinho destacou que diversas ruas de Nova Aurora e São Francisco de Assis serão contempladas com obras Rafael Barreto / PMBR

“Conto sempre com os deputados Daniela do Waguinho e Márcio Canella. Por isso que as obras acontecem e os recursos chegam. Nessa região em específico, todas as ruas e morros serão contemplados. Inclusive, já está tudo licitado e as obras já começaram. Esse é um governo de trabalho, dedicado, sensível e que demonstra o amor ao próximo. Desde já peço desculpas pelos transtornos das obras, mas as melhorias estão vindo e os benefícios vão ficar para o povo”, afirmou Waguinho ao lado do seu vice Marcelo Canella (PSL).Para a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, quanto mais investimentos são trazidos para Belford Roxo, ainda são poucos. “Foram mais de 50 milhões de investimentos só em Nova Aurora para que a transformação chegasse no bairro. Em Brasília tenho lutado para sempre trazer recursos para o município. Com esse avanço a cidade tem sido reconhecida no Brasil inteiro”, garantiu a deputada. “Sabemos das necessidades. Hoje estamos trazendo dias melhores para cada família da região com as obras que já começaram. Estou honrado em estar na Alerj garantindo e mandando recursos para que o prefeito possa administrar”, complementou o deputado estadual Márcio Canella.