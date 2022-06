As debutantes ganharam festa de 15 anos realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Mulher - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/06/2022 18:20 | Atualizado 29/06/2022 18:24

Belford Roxo - As ações e projetos socioassistenciais de Belford Roxo têm mudado a vida de todos os assistidos pelos equipamentos. Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher realizou o "1º Baile de Debutantes" para 15 meninas com tudo o que uma jovem de 15 anos tem direito e sonha. A festa contou com a presença do modelo Jesus Luz, que foi o príncipe da noite.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), prestigiou o grande momento dessas jovens. “Vocês são merecedoras em ser as primeiras a participar dessa iniciativa tão nobre e justa. É uma oportunidade de realizar um sonho e vocês estão batizando esse projeto. Preparamos tudo com carinho e amor para que seja um momento único na vida de cada uma”, garantiu Waguinho.

O salão ficou lotado com parentes das aniversariantes e convidados que fizeram questão de cumprimentar as debutantes Rafael Barreto / PMBR A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) lembrou da sua adolescência e na época dos 15 anos, que era um sonho ter uma festa, mas não pôde realizar pela sua condição financeira na época. “Através desse projeto queremos realizar esse sonho. Quando colocamos amor, vemos as pessoas com um olhar humanizado, as coisas ficam maravilhosas”, comentou Daniela.

Para a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o sentimento é de gratidão. “Realizar o sonho das debutantes que vão guardar esse momento especial para sempre não tem preço. Vocês são as estrelas”, resumiu a secretária, ao lado do presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella.

As amigas Tawany Victoria e Ana Karoline Alves são referenciadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Vale do Ipê e Parque Suécia desde bem novinhas. “No começo estávamos nervosas e ansiosas. Agora estamos muito felizes. Está tudo maravilhoso. Quando descobri que teria a festa eu não acreditei já que nossas famílias não têm condições de pagar. Foram todos muito atenciosos conosco e está tudo perfeito”, disseram.