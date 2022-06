A previsão é que cerca de três mil refeições sejam vendidas no local - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 29/06/2022 10:30

Belford Roxo – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, inaugura nesta quinta-feira (30/06), às 11h, o Restaurante do Povo de Belford Roxo. A unidade, situada em uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados na Avenida Floripes Rocha, 42, centro (antigo prédio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense – DHBF), oferecerá, inicialmente, almoço a R$ 1 real e café da manhã a R$ 0,50 centavos. A previsão é que cerca de três mil refeições sejam vendidas no local.

Restaurante do Povo



O Restaurante do Povo serve 13.200 refeições diárias em sete unidades: Petrópolis, Duque de Caxias, Campo Grande, Niterói, Volta Redonda, Bangu e Bonsucesso. O objetivo do restaurante é de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população através do fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e originadas de processos seguros garantindo assim, o direito humano à alimentação adequada.



O Governo do Estado segue investindo na ampliação dos Restaurantes do Povo. Até 2023 serão 26 restaurantes operando em todo o Estado.



Hoje estão em funcionamento na capital, os restaurantes de Bangu, Campo Grande, Bonsucesso. Na região metropolitana, Niterói e São Gonçalo. Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias e Belford Roxo. Na região Serrana, Petrópolis que está em obras para ampliar o atendimento em mais mil refeições por dia. E temos ainda Campos dos Goytacazes e Volta Redonda.



Serão entregues até o fim do ano Central do Brasil, Madureira e Barra Mansa, região sul fluminense.



Também fazem parte do projeto de expansão, Méier, Manguinhos, Irajá, Cidade de Deus, Rocinha, Santa Cruz, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Itaboraí, Queimados, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Nova Iguaçu, Itaperuna e Macaé.



