Belford Roxo

Sebrae ministra capacitação para colaboradores da Funbel em Belford Roxo

O objetivo foi o de elevar os níveis de proficiência e resultar assim na melhor qualificação do time para com as suas atividades diárias dentro de um ambiente acolhedor

Publicado 29/06/2022 18:39 | Atualizado há 18 minutos