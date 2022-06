Durante dois dias, colaboradores da Funbel participaram do curso de capacitação e qualificação - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:39 | Atualizado 29/06/2022 18:40

Belford Roxo - Com o foco voltado para o desenvolvimento de novas competências nos profissionais e prestar um bom atendimento ao público, 27 colaboradores da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) receberam, nesta semana, uma capacitação para o atendimento dos munícipes ministrada pela SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro) com duração de 16h, realizada em dois dias. O objetivo foi o de elevar os níveis de proficiência e resultar assim na melhor qualificação do time para com as suas atividades diárias dentro de um ambiente acolhedor.

Foram abordadas boas práticas de atendimento, seja pessoalmente, por telefone ou em ambiente virtual, com destaque para a valorização do aspecto humano nas relações interpessoais. Os participantes também socializaram experiências e participaram de dinâmicas interativas.

Consultor do Sebrae, Christian Araújo, presidente da Funbel, Clarice Santos, coordenador regional da Baixada I, William Baptista, e diretor técnico da Funbel, Adriano Nascimento Divulgação O coordenador regional da Baixada I, Willians Baptista, elogiou o trabalho que Belford Roxo realiza em prol do empreendedor e negócios locais. “O curso de Atendimento ao Cidadão vem para dar ferramentas aos gestores públicos que trabalham nesse tipo de atendimento para que possam ampliar a percepção e entrega, de forma cada vez mais assertiva e empática”, explicou. "A nossa missão é entregar um serviço humanizado, de qualidade e ágil para a população da nossa cidade. E a capacitação profissional dos nossos colaboradores é um caminho para se chegar a esse objetivo", complementou a presidente da Funbel, Clarice Santos.