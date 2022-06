O Arraiá da Semascm reuniu mais de mil pessoas entre jovens, adultos e idosos - Rafael Barreto / PMBR

O Arraiá da Semascm reuniu mais de mil pessoas entre jovens, adultos e idososRafael Barreto / PMBR

Publicado 29/06/2022 18:30 | Atualizado 29/06/2022 18:31

Belford Roxo - Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher (Semascm) de Belford Roxo tiveram uma Festa Junina. Todos os equipamentos se juntaram e fizeram uma grande festa com muita dança, comidas típicas e brincadeiras. O Arraiá da Semascm reuniu mais de mil pessoas entre jovens, adultos e idosos.



A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) destacou que a alegria é ver os sorrisos nos rostos dos usuários.

“Ver que eles estão sendo beneficiados e bem assistidos. E eu como deputada tenho a obrigação de buscar recursos sempre para a assistência social”, resumiu Daniela. “É uma alegria enorme poder juntar todos depois de dois anos de pandemia e confraternizar”, completou a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro.