Paquetá comemora o seu gol na vitória sobre o Rio de JaneiroMatheus Sanches / SEBR

Publicado 30/06/2022 21:15 | Atualizado 30/06/2022 21:19

Belford Roxo - “Estamos na semifinal! Estamos na semifinal! Obrigado meu Deus! Obrigado rapaziada!”, gritou alegre o técnico do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Diego Brandão, após o término da partida, na vitória de 3 a 1 sobre o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30/06), no Estádio Nélio Gomes, pela Série C do Campeonato Carioca. Os gols da vitória foram de Santos, Alemão e Paquetá. A equipe belforroxense segue 100% na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), conseguindo seu nono triunfo consecutivo, garantindo antecipadamente classificação para às semifinais da Série C.



O jogo



A equipe do SE Belford Roxo formanda antes da bola rolar Divulgação Desde o início do primeiro tempo os atletas belforroxenses deram um show de velocidade, habilidade e arrancaram aplausos da torcida com muitas jogadas ensaiadas. Aos 20 minutos, Luquinhas bateu um escanteio e o meia Fernando tocou para o atacante Santos, que de letra abriu o placar. A primeira fase terminou com Belford Roxo realizando várias finalizações, mas sem ampliar o resultado.

A partida foi bem disputada no Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR O segundo tempo começou com os dois times atacando. Aos 12, Alemão ganhou a bola na velocidade e com um chute certeiro no canto fez mais um para o líder. Tentando se recuperar, o time visitante conseguiu marcar um gol aos 19 minutos, e procuraram lutar por um empate. Aos 40, Marcos Felipe ganhou a bola no meio e com muita velocidade, a levou até a linha de fundo, lançando para o atacante Paquetá dentro da pequena área, que fez a redonda descansar dentro da rede.

“Nosso time conquistou uma vaga na semifinal. Estamos com número de pontos na tabela classificatória, que nos deixa no G4, para disputar a grande final. Sei que ainda temos algumas batalhas pela frente, mas o primeiro obstáculo está quase vencido. Agora é focar mais ainda nos nossos objetivos e dar muito orgulho a população de nossa cidade, que vem jogando junto com a gente, nos estádios”, falou Diego Brandão.



Autores do gol com o técnico Diego Brandão, festejando a vitória. Santos (E), técnico Diego Brandão, Paquetá e Alemão Divulgação



O próximo jogo será neste domingo (03/06), às 10h, no Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, contra o Império Serrano Esporte Clube, em partida válida pela 11ª rodada do Cariocão. Com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Império Serrano TV.

SUB-17



E para encerrar a tarde de domingo, às 14h45, a equipe sub-17, comandada pelo técnico Ricardo Sigolo, fará sua estreia no Campeonato Carioca da Série C Sub-17, no Estádio Nielsen Louzada (Louzadão), em Mesquita, contra o Barcelona RJ Futebol Clube.