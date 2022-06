A 3ª Companhia Destacada da Polícia Militar, no Complexo do Roseiral, fica na Estrada Castro Alves s/nº, ao lado da Escola Marcílio Dias - Divulgação / 39º BPM

Belford Roxo – O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Belford Roxo realizam, nesta quinta-feira (30/06), uma série de inaugurações no município. Entre elas, às 16h30, a 3ª Companhia Destacada da Polícia Militar, no Complexo do Roseiral, na Estrada Castro Alves s/nº, ao lado da Escola Marcílio Dias, que terá 10 viaturas e 117 policiais.

O anúncio do Destacamento foi realizado no início do ano passado, após uma reunião no Palácio Guanabara entre o prefeito Waguinho (União Brasil), o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), e a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), com o Governador Cláudio Castro (PL). Desde então, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizaram a ocupação da comunidade fazendo o patrulhamento ostensivo na região, que antes era dominada pela maior facção criminosa do Estado.



SERVIÇO – INAUGURAÇÕES – 30/06 (SEXTA-FEIRA) – BELFORD ROXO



13H - CENTRO

RESTAURANTE DO POVO



14H - CASTELAR

Unidade De Saúde da Família Feliciano Araújo Costa

Praça Ivo Fernandes Vieira



Praça Maria do Carmo Ribeiro



15h – VISITA À RUAS DO BAIRRO PALMEIRA

As ruas beneficiadas são:

- RUA JOÃO MOREIRA ROCHA

- RUA MARIA HADDAD

- RUA PEDRO MOTA

- RUA MARIA DA SILVA XAVIER

- RUA DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE

- RUA ELIZA GONÇALVES

- RUA PEREIRA LEMOS

- RUA ÁLVARO BRAGA

- RUA ANHANGUERA

- RUA SÃO DAMIÃO

- RUA COSME

- RUA JOANA ANGÉLICA

- RUA PADRE ANTONIO VIEIRA

- RUA HENRIQUE DIAS

- RUA ANTONIA

- RUA ALFREDO

- RUA ALMÉRICO

- RUA MELQUIADES

- RUA MORGADO

- RUA ALCEU

- RUA ANTÔNIO



15h30

Lançamento da Pedra fundamental do Hospital Oncológico



16H30

COMPANHIA DESTACADA DA POLÍCIA MILITAR NO ROSEIRAL



17h30 – ORDEM DE INÍCIO DAS OBRAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO



As ruas que receberão as obras são: BOGARI, EGAS MUNIZ, ALTAMIRO BARONI, ALBERTO MEIO FILHO, ASDRÚBAL BRAGA, OTÁVIO KELLY, ALTAIR PEREIRA, VIRGILIO SOARES, VALTURDI SILVA, RUA DJALMA JUNQUEIRA, RUA JUMIRIM, RUA ANDATUBA, ESTRADA DO MACACO, AVENIDA ATLÂNTICA, RUA DA MAQUINHA E RUA PIRATININGA.



18H30 - COMPLEXO BOM PASTOR

Creche Municipal Ana Teresa Ferreira Frasco



Escola Municipal José Cesário Praça



USF Luiz Carlos de Almeida (Buda)



PRAÇA ABDIAS SEVERIANO DO NASCIMENTO



CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)