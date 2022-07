O governador Cláudio Castro, ao lado do prefeito Waguinho, vice Marcelo Canella, deputado estadual Márcio Canella, deputada federal Daniela do Waguinho e da secretária municipal de Assistência Social, Brenda Carneiro, na inauguração do Restaurante do Povo - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O governador Cláudio Castro (PL) e o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), inauguraram nesta quinta-feira (30/06), o Restaurante do Povo de Belford Roxo. A previsão é de que 3 mil refeições sejam servidas por dia no local. Também marcaram presença, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), além do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), vereadores e a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro."Estou muito feliz em entregar mais um Restaurante do Povo que vai beneficiar muitas pessoas. O Governo do Estado está olhando para aqueles que precisam", afirmou o governador Cláudio Castro.A unidade, construída em uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, vai oferecer almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. Serão mil cafés da manhã servidos das 7h às 9h e dois mil almoços, servidos de 12h às 14h. A unidade funciona de segunda a sexta-feira.Moradora do bairro Castelar, Ana Maria da Conceição Peixoto, de 63 anos, chegou cedo para garantir o primeiro lugar na fila. "Fui a primeira. A gente precisava de um restaurante desse. Estou muito emocionada. Pretendo vir sempre comer aqui com a minha neta", contou a cozinheira.As amigas Isa Prata, 64 anos, e Vanda Rufina de Oliveira, 76, aproveitaram a abertura do restaurante. A comida foi aprovada pelas duas. "Estava tudo maravilhoso. Já fui em outros restaurantes desse e achava que faltava um aqui", disse Vanda.O Estado investiu mais de R$ 1,3 milhão na construção do Restaurante do Povo de Belford Roxo. As obras ficaram sob responsabilidade do município. A iniciativa é fruto de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Belford Roxo.

Além das unidades em funcionamento, serão entregues mais três até o fim do ano: Central do Brasil, Madureira e Barra Mansa. Também fazem parte do projeto de expansão: Méier, Manguinhos, Irajá, Cidade de Deus, Rocinha, Santa Cruz, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Itaboraí, Queimados, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Nova Iguaçu, Itaperuna e Macaé.O governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem trabalhado no combate à fome. Programas como o Restaurante do Povo, o RJ Alimenta, o Café do Trabalhador e Hotel Acolhedor fazem parte da política estadual para reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional por meio do fornecimento gratuito de refeições balanceadas. Já foram fornecidas quase seis milhões de refeições para a população do estado.