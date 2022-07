O encerramento da formatura da EJA da E.M. Martinho Lutero teve o tradicional jogar o chapéu para cima dos formandos - Divulgação

Publicado 03/07/2022 23:54 | Atualizado 04/07/2022 00:10

Belford Roxo – Emoção e sentimento de dever cumprido. Assim, ficou marcado a noite da última sexta-feira (01/07), na formatura de 17 alunos do 9ª ano, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. Recém-inaugurada, a unidade formou sua primeira turma da EJA, que concluíram com brilhantismo o Ensino Fundamental. O evento contou com a presença da diretora da escola, Sueli Cardoso; da chefe de Divisão Municipal de Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa; da orientadora pedagógica Rosemeire Rodrigues Monteiro; professores, coordenadores, colaboradores, amigos e familiares dos formandos, além de alunos de outras turmas da EJA.



“Conseguimos superar os desafios, com a força e o trabalho de todos, para fazer da EJA em nossa escola uma realidade, incentivando os jovens e adultos a finalizar o Ensino Fundamental, retornando as salas de aulas. Que eles continuem buscando mais aprendizado. Faço também um agradecimento especial a todos os funcionários da escola, de todos os setores, que conseguiram realizam essa cerimônia tão linda”, disse a diretora Sueli Cardoso.

Os formandos da EJA junto com os professores, direção, supervisão e orientação pedagógica Divulgação A cerimônia de formatura contou com todas as características que marcam a festividade de encerramento letivo de alunos. Entre elas, entrega dos diplomas com os alunos recebendo das mãos dos seus respectivos padrinhos e madrinhas. Houve ainda discursos do corpo técnico da escola e dos estudantes. Gabriela Roberta da Silva Costa, de 33 anos, representou os colegas de classe em um emocionado discurso. “Voltar a estudar foi um sonho realizado para mim e para os meus amigos de sala de aula”, destacou Gabriela, sem conseguir segurar as lágrimas com a formatura.

Professoras Vanusa Rodrigues e Fabiana Marins, ao lado da chefe de Divisão Municipal da EJA, Thatiana Barbosa, da diretora Sueli Cardoso, da orientadora pedagógica Rosemeire Rodrigues, da coordenadora Andessa Vasconcellos e da professora Monique (à direita) Divulgação Não faltou claro, no encerramento, o tradicional jogar o chapéu para cima dos formandos.

Os formandos da EJA da Escola Municipal Martinho Lutero do bairro Andrade Araújo Divulgação

Durante o evento, todos os participantes da cerimônia saborearam ainda um delicioso jantar, com sucos e refrigerantes, além de sobremesas, bolos, docinhos e brindes aos alunos e professores.