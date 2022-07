O SE Belford Roxo tem 100% de aproveitamento na Série C com nove vitórias em nove jogos, mantendo a liderança e a invencibilidade na competição - Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo tem 100% de aproveitamento na Série C com nove vitórias em nove jogos, mantendo a liderança e a invencibilidade na competiçãoMarcos Leandro / SEBR

Publicado 02/07/2022 23:42 | Atualizado 02/07/2022 23:46

Belford Roxo – Já classificado para as semifinais da Série C do Campeonato Carioca, o Sociedade Esportiva Belford Roxo encara neste domingo (03/06), às 10h, no Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, o Império Serrano Esporte Clube, em partida válida pela 11ª rodada dn competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



O SE Belford Roxo tem 100% de aproveitamento com nove vitórias, em nove jogos, mantendo a liderança e a invencibilidade na competição.



A partida será uma ótima chance do técnico Diego Brandão testar outros jogadores da equipe entre os titulares visando a fase final.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Império Serrano TV.

SUB-17



E para encerrar a tarde de domingo, às 14h45, a equipe sub-17, comandada pelo técnico Ricardo Sigolo, fará sua estreia no Campeonato Carioca da Série C Sub-17, no Estádio Nielsen Louzada (Louzadão), em Mesquita, contra o Barcelona RJ Futebol Clube.