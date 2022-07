O presidente Reginaldo Gomes (E); o presidente de Honra Rodrigo Gomes e vice-presidente Leandro Santoro, estão preparando uma grande festa para domingo (10) - Divulgação

O presidente Reginaldo Gomes (E); o presidente de Honra Rodrigo Gomes e vice-presidente Leandro Santoro, estão preparando uma grande festa para domingo (10)Divulgação

Publicado 04/07/2022 18:07 | Atualizado 04/07/2022 18:21

A Banda Swing Carioca será uma das atrações na festa de aniversário da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

Belford Roxo – A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo vai dar a largada para o próximo Carnaval, neste domingo (10/07), a partir das 15h, em sua quadra de ensaios, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, em comemoração aos seus 29 anos de existência. Durante o evento vai acontecer o lançamento oficial do enredo, do carnavalesco Lucas Milato e a apresentação oficial do novo intérprete Thiago Brito, do mestre-sala Matheus Machado e dos comandantes da Harmonia Cátia Sant'Ana e Evandro Harmonia."Estamos preparando uma festa com todo carinho para apresentar a comunidade e componentes os nossos novos artistas. Nossa quadra é moderna, confortável, bonita e oferece total segurança. Melhoramos o sistema de som, pintura e decoração. Também teremos um bolo de aniversário, Convido a todos para vim cantar o parabéns para a Inocentes", disse o vice-presidente, Leandro Santoro.Para abrilhantar a festa acontecerão shows com a Banda Swing Carioca, Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, intérprete Thiago Brito, bateria do mestre Juninho, passistas, velha guarda e baianas."Vamos comemorar nosso aniversário com muita alegria e samba, pois Deus nos deu motivos para festejar: conseguimos sobreviver à pandemia e realizamos um bonito desfile, que nos coloca entre as quatro primeiras da Série Ouro. Vai ser um grande acontecimento, com a presença de personalidades ilustres. Quem quiser se divertir venha para Inocentes e traga seus amigos e familiares", declarou o presidente Reginaldo Gomes,