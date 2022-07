Os jogadores do SE Belford Roxo agradecem os torcedores que foram ao Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira - Edson VHL

Publicado 04/07/2022 13:04 | Atualizado 04/07/2022 13:09

Belford Roxo – O líder absoluto e já semifinalista do Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo, conheceu neste domingo (03/07), sua primeira derrota na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Os belforroxenses foram derrotados pelo Império Serrano FC por 1 a 0, no Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, pela 11ª rodada. Allan marcou o gol dos donos da casa. Mesmo com o insucesso, o time da Baixada Fluminense segue na liderança com 27 pontos, com nove vitórias e uma derrota.

O Império Serrano tirou a invencibilidade do SE Belford Roxo João Carlos Gomes/ISEC

O SE Belford Roxo teve alguns desfalques importantes no confronto. Os meias Jean Cláudio, que se encontra contundido e Alemão que se machucou, ainda no primeiro tempo.

Mesmo com a derrota, o capitão do SE Belford Roxo, o lateral-direito Moysés, destacou a força do grupo Edson VHL

"Conseguimos manter a qualidade do nosso futebol, entramos em campo para ganhar, mas não existe resultado antecipado. Somos mais que um time, somos uma família, temos a melhor equipe da competição, estamos em primeiro lugar e classificados para semifinal, mesmo faltando ainda duas rodadas. Nossa união nos leva a um único objetivo. Só tenho a agradecer por estar cercado de grandes jogadores. Vamos continuar em busca da nossa ascendência ao grupo B, sabemos que Deus está com a gente", disse o capitão do SE Belford Roxo, o lateral-direito Moysés.

Com alguns desfalques, o SE Belford Roxo foi superado pelo Império Serrano Edson VHL O próximo jogo do Sociedade Esportiva Belford Roxo será no próximo domingo (10/07), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, contra o Juventus, pela 12ª rodada do Cariocão.