A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou que a capacitação irá colaborar muito para inclusão do autista seja no convívio social, educacional ou afetivo - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:50 | Atualizado 05/07/2022 18:13

Belford Roxo - Apesar da maioria dos profissionais afirmarem ter tido contato com autistas, ainda é elevado o número de profissionais sobre o desconhecimento da definição e características do transtorno do espectro autista – TEA. O despreparo e insegurança destes em relação ao trabalho com autista, indica a necessidade de uma capacitação para os profissionais que têm contato com autistas, principalmente na fase infantil. Com intuito de diminuir esse número, a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), através do Projeto NAFA (Núcleo de Acolhimento à Família do Autista) irá oferecer o curso de capacitação pedagógica no cuidado com a pessoa autista. As inscrições podem ser feitas na segunda-feira (11/07), de 8h ao meio-dia, na Funbel.

Dentre os temas abordados no curso estarão: o conceito e características típicas do TEA; a prevalência do TEA na população; escalas de rastreamento de sinais de TEA; transtornos psicológicos e neurológicos da Infância e fase adulta; a aprendizagem e o afeto nas fases do desenvolvimento; o impacto do autismo nas atividades de vida diária.

Pesquisadores defendem que a precocidade do diagnóstico e da intervenção geram ganhos significativos e duradouros no desenvolvimento do indivíduo com TEA. Ou seja, o atraso no diagnóstico pode agravar os déficits no desenvolvimento provocado pelo autismo, agregando ainda mais sofrimento à criança e à família

Público-alvo

Para a presidente da Funbel, Clarice Santos, esta capacitação irá colaborar muito para a inclusão do autista seja no convívio social, educacional ou afetivo. “Saber como e quando interagir adequadamente, é fundamental para estimulá-los, pois essa simples interação representa benefícios em vários sentidos. Quanto mais estimulação, maior será a evolução do autista”, comentou a Presidente explicando que o objetivo do curso será o de capacitar pais, mães, responsáveis e profissionais de áreas afins a cuidarem da pessoa autista de forma assertiva visando a saúde e bem-estar da mesma.

O público alvo serão todos aqueles que sentem a necessidade de conhecer o TEA e que convivem com autistas como profissionais (professores, mediadores, cuidadores da pessoa autista, graduandos, etc) e responsáveis (pais, avós, irmãos, tios ou parentes próximos do autista).

O curso será ministrado durante três meses no turno da manhã, sendo uma aula na semana com 4h de duração. Haverá certificação para os concluintes no final. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos. Os documentos necessários são: RG, CPF e Comprovante de residência.

As vagas são limitadas e as inscrições deverão ser feitas na sede da Funbel, que fica na Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca.