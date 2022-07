Jogadores do Sub-17 comemoram a goleada na estreia no Estadual da categoria - Jackson Oliveira/SEBR

Jogadores do Sub-17 comemoram a goleada na estreia no Estadual da categoriaJackson Oliveira/SEBR

Publicado 05/07/2022 14:59 | Atualizado 05/07/2022 15:00

Belford Roxo - Na tarde do ultimo domingo (03/07,) o time sub-17 do Sociedade Esportiva Belford Roxo estreou com vitória no Campeonato Carioca da Série C, no Estádio Nielsen Louzada, em Mesquita, ao golear o Barcelona Rio por 5 a 2. O tricolor começou os treinamentos há dois meses para a disputa da competição da Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O treinador Ricardo e toda sua comissão trabalharam bastante para preparar os 30 atletas que irão representar os belforroxenses. Os gols foram marcados por Asafe, Alex (2), Allyson e Ronaldinho.

O Jogo

Asafe marcou o primeiro gol na goleada no Louzadão Jackson Oliveira/SEBR Nem mesmo o sol forte afastou o bom publico no Estádio Nielsen Louzada, o "Louzadão", com cerca de 200 pessoas assistindo a partida. Aos dois minutos, o Barcelona saiu na frente, em um momento de desatenção. O SE Belford Roxo começou a dominar o jogo, empatando a partida, aos 19. Xandinho cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Asafe cabeceou para colocar a igualdade. A virada veio 15 minutos depois, com Alex em jogada do lado direito ofensivo. O lateral Messias fez lançamento para o camisa 11 que completou para o gol. Nos últimos oito minutos, foram três gols seguidos. Aos 40, o Barcelona empatou em um chute de rara felicidade. Pórem, os belforroxenses marcaram duas vezes, ficando em situação confortável no jogo. Aos 45, Xandinho faz lançamento longo para o centroavante Allyson, que dividiu com o goleiro, desempatando o jogo, e aos 48, após bate rebate na defesa do Barcelona, Alex chuta forte, marcando seu segundo gol na partida.

O técnico Ricardo com os jovens jogadores no último domingo Jackson Oliveira/SEBR Na segunda etapa, o Belford Roxo dominou e controlou o jogo. O quinto gol só saiu aos 51 minutos, Curumim cobrou falta ensaiada e Ronaldinho bate firme cruzado sem chances para o goleiro adversário.

Com o resultado, o SE Belford Roxo está na liderança com três pontos, e enfrenta o Vera Cruz, no próximo domingo (10/07), às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia.