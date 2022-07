As inscrições para o curso preparatório ficam abertas até o dia 8 de julho. Os alunos terão aulas de todo o conteúdo que cairá na prova - Rafael Barreto / PMBR

As inscrições para o curso preparatório ficam abertas até o dia 8 de julho. Os alunos terão aulas de todo o conteúdo que cairá na provaRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/07/2022 11:00 | Atualizado 05/07/2022 11:01

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Guarda Municipal, abre nesta terça-feira (05/07), as inscrições para o curso preparatório visando o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Durante as aulas serão lecionadas as matérias exigidas no certame, como língua portuguesa, história, geografia, sociologia, informática e direito.

De acordo com o secretário especial do Centro Integrado de Segurança Pública, Clayton Batinga, o curso é uma oportunidade para as pessoas que querem ingressar na Polícia Militar, mas não dispõem de recursos para pagar as aulas. “Nosso objetivo é preparar o aluno para poder disputar com qualificação a vaga no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais concorridos no Brasil”, concluiu Batinga.

As inscrições ficarão abertas até o dia 8 de julho e poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública Divulgação

As inscrições ficarão abertas até o dia 8 de julho e poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2.415, centro de Belford Roxo, das 9h ao meio-dia.