Além de ensinar a arte do samba no pé, o projeto também é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer parte da ala de passistas da agremiação - Divulgação

Além de ensinar a arte do samba no pé, o projeto também é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer parte da ala de passistas da agremiaçãoDivulgação

Publicado 06/07/2022 12:03 | Atualizado 06/07/2022 12:08

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo iniciar, nesta quarta-feira (06/07), às 19h, na quadra de ensaios na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, o projeto “Samba Baixada”, coordenado por Luciene Santinha e Yago Sensação, que tem descoberto e formando novos artistas dentro da agremiação, que se tornam talentosos passistas. A iniciativa oferece aulas gratuitas de samba no pé, afro-samba, expressão corporal, estética, maquiagem, etiqueta e riscado, para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Além de ensinar a arte do samba no pé, o projeto também é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer parte da ala de passistas da agremiação. Os alunos também, ficam capacitados para participar de shows, eventos em geral e figurações na TV.

O projeto será dividido em duas categorias: para iniciantes e para passistas que já tenham noção de samba no pé e queiram se aperfeiçoar. Não há limite máximo de idade

“Este será o segundo ano do projeto, na quadra da Inocentes, e esperamos repetir o sucesso do ano passado, pois começamos com sete alunos e no final tínhamos centenas de participantes. Estamos muito felizes, pela renovação do nosso contrato com a agremiação, porque daremos continuidade ao nosso trabalho, que foi apadrinhado no primeiro momento por grandes passistas do carnaval carioca, Nilce Fran, Dhu Costa, Bruno Tete, Alex Coutinho, Jorge Amarelloh, Assis da Beija-Flor, Ana Pérola, Marisa Furacão, Nenega e José Carlos Machine. Não podemos deixar de agradecer ao nosso presidente Reginaldo Gomes e ao vice-presidente Leandro Santoro pela confiança e apoio, que nos possibilita de difundir a arte do samba”, disseram os coordenadores da Ala de Passistas da agremiação, Luciene Santinha e Yago Sensação

As aulas ocorrerão todas às quartas-feiras a partir das 19h. Para a inscrição é preciso levar RG, CPF (para quem tiver), comprovante de residência e uma foto 3×4. Para menores de idade, levar uma foto 3x4, cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração escolar, cópia do RG e CPF do responsável e comprovante de vacinação contra covid 19.

Yago Sensação e Luciene Santinha são os coordenadores da Ala dos Passistas Divulgação No último carnaval uma das inovações que a dupla de coordenadores levaram para o desfile na Avenida Marquês de Sapucaí, foi a volta de crianças desfilando na frente da Ala de Passistas, no enredo "A meia-noite dos tambores silenciosos".

A Inocentes desfilará, no Sambódromo, no Carnaval de 2023, na Série Ouro da Liga-RJ, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.