Nathan Eduardo e a mãe Renata Almeida participaram do Arraiá do Capsi - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/07/2022 17:16 | Atualizado 07/07/2022 17:20

Funcionários, familiares e pacientes do Capsi se divertiram na festa julina Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Para não deixar passar em branco as festividades do mês de julho e promover a interação social ao mesmo tempo, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) de Belford Roxo, realizou nesta quinta-feira (07/07), ocom muita música e comida típica, pescaria, jogo das argolas, bola na lata, corrida de saco e de ovo. Passaram pela festa mais de 150 crianças e familiares.De acordo com a secretária municipal executiva de Políticas de Saúde Mental, Cláudia Polycarpo, o evento faz parte do projeto terapêutico das crianças. “O objetivo é a interação social das delas, e de forma lúdica apresentamos e os incluímos com respeito e ética nesse movimento sociocultural importante”, explicou Cláudia.A diretora técnica do Capsi, Kátia Rosa, ainda acrescentou que esses eventos acontecem sempre e pegaram o gancho julino para o tema. “Através deles promovemos a inclusão. É a sociedade entrando na vida deles e ao mesmo tempo é mais autonomia e empoderamento para que eles entrem na temática”, concluiu.Nathan Eduardo, de 7 anos, frequenta o Capsi desde os três anos de idade quando foi encaminhado pela escola, lugar onde foi descoberto que o menino é autista. A mãe Renata Almeida, 41, contou que quando ele começou o tratamento tinha problema em desenvolver a fala e depois de seis meses começou a desenrolar.