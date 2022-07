A Rua Mouraria foi asfaltada, melhorando assim as condições de tráfego - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/07/2022 17:47 | Atualizado 08/07/2022 17:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua com uma série de intervenções na cidade. Essa semana a Secretaria de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios esteve nos bairros Itaipu e Heliópolis colocando concreto na rua Manoel Vidal e asfalto na rua Mouraria. As intervenções fazem parte do projeto “Seu Bairro de Cara Nova”, criado em 2017, e que já atingiu mais de 20 bairros pela cidade.

A Rua Manoel de Vidal estava intrafegável e foi concretada pela Prefeitura Rafael Barreto / PMBR Recentemente, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), lançou obras nos bairros Nova Aurora e São Francisco e afirmou que não vai parar por aí. “Vamos contemplar todas as ruas desses bairros e obras parecidas já estão em execução em locais como Vila Joana, Vila Magalhães, Vale do Ipê, Jardim Anápolis e muitos outros. Nossas equipes estão nas ruas diariamente para levar essa qualidade de vida e conforto à população”, explicou Waguinho.