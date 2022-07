Alunos do 5º ano com a professora Adriana Duarte exibem os certificados do Proerd - Divulgação

Alunos do 5º ano com a professora Adriana Duarte exibem os certificados do ProerdDivulgação

Publicado 07/07/2022 23:47 | Atualizado 08/07/2022 00:06

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, formou, na última semana, 90 alunos que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), na Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, no bairro Andrade Araújo. O projeto está na cidade de Belford Roxo há seis anos e já formou mais de 10 mil alunos.



Com duração de três meses para todos os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, a formação premiou alguns participantes de destaque na redação e no desenvolvimento de boas práticas durante o curso, além da entrega dos certificados. A diretora da escola, Sueli Cardoso, destacou a importância do projeto junto aos alunos pensando no futuro dos estudantes.



A diretora Sueli Cardoso destacou a importância do Proerd na vida dos alunos Divulgação “Nós queremos que no futuro, os alunos multipliquem tudo aquilo que eles aprenderam. Levando isso no coração e nas atitudes. Tenho um orgulho muito grande dos nossos alunos”, afirmou a diretora, na presença dos alunos certificados, responsáveis, professores e todo o corpo técnico da escola.

Os sargentos Érico e Lacerda acompanharam os alunos do início ao fim do programa e buscam amadurecer o pensamento dos estudantes desde cedo.

Os sargentos Érico e Lacerda; coordenadora Fabiana Marins; diretora Sueli Cardoso; diretora adjunta Luciana Barbosa; coordenadora Adriana Keller; e as professoras Adriana Duarte, Vanusa Rodrigues e Sarah Arcanjo, na formatura do Proerd Divulgação



A formação premiou participantes de destaque na redação e no desenvolvimento de boas práticas durante o curso, além da entrega dos certificados Divulgação "Já temos 30 anos de atuação no Rio de Janeiro. O nosso principal objetivo é que as crianças possam tomar decisões certas e que no futuro não usem drogas. Falamos muito sobre a responsabilidade, autoestima, educação e respeito sempre valorizando os alunos”, comentou o Lacerda, que instruiu os adolescentes durante as aulas e tem orgulho em alcançar um grande número de adolescentes.O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. Tem por objetivo capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver socialmente de maneira saudável, sem drogas e violência.