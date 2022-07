Belford Roxo

Belford Roxo: Unidade de Saúde e 03 Complexos Reguladores de Exames serão inaugurados no sábado (09/07)

As inaugurações iniciam às 14h com a USF Nivaldo Cardoso de Moura, no bairro São Francisco de Assis

Publicado 08/07/2022 19:09 | Atualizado há 1 dia